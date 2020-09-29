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HOME ＞ 特集・連載 ＞ 若者が見据える蔡政権 ～三社三陽、次世代からの提言～
５月の政権交代＆初の女性総統誕生で台湾はどう変わるのか。台湾を代表する３人（蔡総統の側近、国民党の若手ホープ、民主化運動リーダー）の若者が忌憚なく語ります。
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